Sfruttamento e caporalato, denunciati due imprenditori agricoli licatesi. Nuovo blitz dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento. Nel corso delle verifiche, i Militari dell’Arma hanno trovato 11 braccianti agricoli in nero utilizzati in aziende dedite alla coltivazione e raccolta di prodotti agricoli. I titolari sono stati sanzionati con multe per 42mila euro.