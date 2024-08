Pubblicità

Questa sera dalle ore 21 appuntamento con la moda in Piazza Progresso. La Boutique Tiffany organizza infatti una sfilata di moda dedicata alle donne. Come ci ha dichiarato Renato Falzone nel corso di un’intervista in onda nei giorni scorsi nel tg, “si tratterà della prima sfilata senza la presenza di Totò Sanfilippo che però ci sarà vicino comunque”. Nel corso della serata, ci saranno anche dei messaggi sociali di grande importanza. La sfilata sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv questa sera a partire dalle ore 21.