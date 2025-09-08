Domenica 14 Settembre, Piazza Progresso ospiterà la 15^ Edizione della Serata evento di moda e arte di Tiffany a cura di Renato Falzone. Sulla passerella sfileranno le modelle della boutique che indosseranno gli abiti della nuova collezione. Un appuntamento che si prospetta come sempre molto originale e che contemplerà molteplici aspetti oltre a quello predominante della moda. Durante la serata è prevista una pregevole esibizione di un gruppo di ballerine della Tersicorea Ballet delle sorelle D’Orsi. La sfilata verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv.