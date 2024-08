Pubblicità

Folklore sotto le stelle – Mercoledì 28 agosto ore 21 in Piazza Sant’Angelo. 5 i gruppi partecipanti: Bolivia, Bulgaria, Filippine, Romania e i padroni di casa licatesi “A Lanterna”. Si partirà con una sfilata per le vie del centro prima delle esibizioni in Piazza Sant’Angelo. La serata verrà trasmessa in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.