La sfilata dei cavalli parati sarà uno spettacolo bello spettacolo. Gli animali transiteranno infatti dalla rinnovata via Principe di Napoli dove sono state rimosse le transenne a conclusione dei lavori di rigenerazione urbana da cui l’arteria è stata interessata. Dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo, l’invito alla cittadinanza ad essere presente per uno dei momenti da sempre più iconici dei festeggiamenti patronali come quello della sfilata di cavalli e muli parati. L’esibizione è prevista dalle ore 10.