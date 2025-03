Giovedì 20 marzo ci saranno due incontri culturali al teatro organizzati da Toponomastica femminile. Si tratta di un evento nell’ambito della settimana UNAR, che a Licata vedrà impegnate alcune associazioni.

XXI Settimana di Azioni contro il Razzismo: al via il progetto “Confluenze” a Licata per abbattere le barriere culturali.

In occasione della XXI Settimana di Azioni contro il Razzismo (17-23 marzo 2025), promossa dall’UNAR – Ufficio antidiscriminazione razziale del Dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri – Toponomastica femminile APS-ETS partecipa con un’iniziativa dal titolo “Confluenze”, che coinvolge associazioni, scuole e atenei in Lombardia, Lazio e Sicilia, con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali, in particolare le nuove generazioni, sulla necessità di abbattere le barriere culturali, sociali e simboliche attraverso un approccio partecipativo. Referente per la Sicilia è la segretaria nazionale Giuseppina Incorvaia, che ha coordinato le attività di 22 partner, presenti a Catania, Ragusa, Caltanissetta, Avola, Noto, Scicli, Castelvetrano, Palma di M.ro, Piazza Armerina e Vittoria.

A Licata, “Confluenze” si svilupperà durante l’intera settimana UNAR (17-23 marzo) con attività dedicate a temi culturali diversi: dagli stereotipi e pregiudizi, alle problematiche sulla disabilità, dal linguaggio inclusivo, al tema dei migranti e il mare, all’inclusione intersezionale nell’arte. Per l’intera settimana sarà presente a Licata la presidente di Toponomastica femminile Maria Pia Ercolini.

Lunedì 17, presso la sezione ADIS di Licata, avrà luogo un’iniziativa legata all’importanza del dono e della solidarietà.

Dal 17 al 23 marzo, sarà possibile visitare 2 mostre di Toponomastica femminile: La donna e il mare, allestita dall’associazione partner del progetto Guardia Costiera ausiliaria. presso il Museo del mare ( chiostro S. Angelo); La presenza femminile nelle arti minori, allestita dall’associazione partner del progetto Officine civiche e dal Parco archeologico Valle dei templi, presso il museo civico della Badia.

Giovedì 20 marzo 2025 avrà luogo, presso il Teatro Re Grillo, un evento culturale sul tema L’apparente neutralità del linguaggio

• Mattina, ore 9:30: Incontro delle classi delle scuole superiori del territorio con la Prof.ssa Graziella Priulla (Sociologa della comunicazione e docente emerita di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” all’Università di Catania), la scrittrice e giornalista Ester Rizzo e l’avvocata Gloria Incorvaia.

• Pomeriggio, ore 18:00: Incontro aperto a docenti, dirigenti, associazioni, autorità, stampa locale con la Prof.ssa Graziella Priulla sul tema “Il peso delle parole”. Un’occasione per riflettere sull’importanza del linguaggio nella costruzione di una società inclusiva.

Una mostra collaterale, che esplora il modo in cui le parole riflettono e perpetuano stereotipi di genere ed etnici, ma anche il loro potenziale trasformativo, sarà allestita nel foyer del teatro solo per la giornata di giovedì 20.

Venerdì 21 avrà luogo l’intitolazione di una camera presso l’HOtel Al Faro, sul tema delle migrazioni e del mare.

Sabato 22 presso il Museo civico avrà luogo un incontro con l’archeologa Dott.ssa Maria Concetta Parello, sul tema Donna, arte e lavoro tra i reperti museali, e il dott. Pierangelo Malfitano, presidente dell’associazione Officine civiche sul tema Opportunità nell’imprenditorialità al femminile.

L’evento è patrocinato dal Comune.