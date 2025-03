Si parlerà dell’imminente Settimana Santa 2025 nella trasmissione Domus in onda su Lanterna Tv e in programma venerdì sera alle ore 21.30. Ospiti in studio, il vicario foraneo Don Tommaso Pace e il parroco del Santuario della Madonna Addolorata, don Stefano Principato. Focus sulle modifiche introdotte alle processioni e in generale sull’intera Settimana Santa licatese. Appuntamento alle ore 21.30 di venerdì 14 marzo sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.