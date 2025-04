Un messaggio del Sindaco Angelo Balsamo con il quale vengono ringraziate le Confraternite Licatesi impegnate nei Riti della Settimana Santa.

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale,

desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Confraternita

San Girolamo della Misericordia così come a tutte le

Confraternite del Comune di Licata, per il prezioso impegno

profuso nell’organizzazione e nella riuscita dei Riti della Settimana

Santa 2025 – si legge in una nota del primo cittadino – Grazie alla loro dedizione, alla loro fede e al loro instancabile

lavoro, la nostra città ha potuto ancora una volta vivere con

profonda partecipazione il significato autentico della Passione,

Morte e Resurrezione di Cristo. Un patrimonio di spiritualità e

tradizione che ogni anno si rinnova e si conferma tra le più sentite e suggestive manifestazioni pasquali non solo della nostra provincia, ma dell’intera Sicilia.

Il valore religioso, culturale e identitario che queste celebrazioni

custodiscono è motivo di orgoglio per tutta la Comunità Licatese, e rappresenta un esempio luminoso di come la devozione popolare possa farsi testimonianza viva di fede e coesione sociale”.