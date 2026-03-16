La Settimana Santa licatese è in calendario nel periodo compreso tra il 27 Marzo e il 5 Aprile. Lanterna Tv proporrà in diretta streaming tutte le processioni, dall’Addolorata al Cristo Risorto della Giornata di Pasqua.
Questi gli orari delle dirette streaming della nostra emittente durante le quali si alterneranno tantissime immagini live accompagnate dallo studio interno.
Per l’Addolorata (venerdì 27 Marzo) saremo in diretta streaming a partire dalle ore 9,45.
La Domenica delle Palme (29 Marzo) per il trasferimento dell’Addolorata dalla Chiesa Madre a Sette Spade, saremo in diretta a partire dalle 18.
Per il Martedì Santo (31 Marzo), lo streaming comincerà alle ore 17,45 con l’uscita del Cristo alla Colonna dalla Carità per seguire poi la processione congiunta con l’Addolorata.
Il Giovedì Santo (2 Aprile) saremo in diretta dalle ore 21,15 per seguire il rientro del Cristo alla Colonna alla Carità.
Il Venerdì Santo (3 Aprile), la prima diretta inizierà alle ore 12,45 dall’esterno della Chiesa di San Girolamo. La parte serale del Venerdì Santo vedrà quindi l’inizio della diretta streaming a partire dalle ore 20.
Infine Pasqua (5 Aprile), con Lanterna Tv che seguirà la processione serale a partire dalle ore 20 a cura della Confraternita del Santissimo Salvatore.