Pubblicità

✝️ Fede, tradizione, passione. La “Settimana Santa” a Licata è sempre uno dei momenti più attesi dell’anno, che tutti vogliono vivere. E noi, come in passato, non vogliamo escludere nessuno. Chi studia o lavora al nord, chi all’estero, chi dall’altra parte del mondo e chi semplicemente pur vivendo a Licata non può assistere per vari motivi.

Siamo pronti per farvi vivere ogni momento: dalla “Scinnuta” alla Domenica di Pasqua. Con oltre 30 ore di diretta totale, da ogni parte della città e facendovi vivere attimo dopo attimo una delle settimane più suggestive del paese.