La Settimana Santa di Licata non è solo una tradizione: è un battito collettivo, un respiro che attraversa vicoli, piazze e cuori. È silenzio che parla, è fede che cammina, è emozione che si fa luce tra le ombre della Passione.

Anche quest’anno, grazie alle dirette streaming di Lanterna TV, tutto questo non ha più confini.

Ogni passo delle processioni, ogni sguardo commosso, ogni rintocco che vibra nell’aria diventa un ponte tra Licata e il mondo. Chi è lontano può tornare a casa con un click. Chi non può essere presente fisicamente può vivere ogni istante in tempo reale, con la stessa intensità, la stessa solennità, la stessa magia.

Le telecamere di Lanterna TV non si limitano a riprendere: raccontano. Catturano la devozione negli occhi dei portatori, la struggente bellezza dei simulacri, il raccoglimento della folla, il suono cadenzato delle marce funebri. Ogni dettaglio diventa memoria, ogni diretta diventa storia condivisa.

È tradizione che incontra l’innovazione.

È identità che supera le distanze.

È Licata che si fa comunità globale.

Seguire la Settimana Santa in streaming significa emozionarsi, significa sentirsi parte di qualcosa di più grande, significa custodire e tramandare un patrimonio che vive nel presente ma affonda le radici nei secoli.

Con Lanterna TV, la fede si accende.

E la luce di Licata arriva ovunque.

Dal 27 Marzo al 5 Aprile, la Settimana Santa di Licata sarà in diretta su Lanterna Tv.