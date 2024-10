Pubblicità

In coincidenza con la settimana mondiale dedicata all’allattamento materno, L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento realizza alcune azioni di formazione e sensibilizzazione sul territorio. Fra queste, a Sciacca, presso il reparto di ginecologia ed ostetricia del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”, si terrà mercoledì 2 ottobre 2024 alle ore 16.30, l’iniziativa “I primi mille giorni”. Organizzata dal Dipartimento di Prevenzione Materno infantile, dall’Ufficio di educazione alla salute del Distretto Sanitario di Sciacca, dall’Unità complessa di ginecologia ed ostetricia e da quella di pediatria e neonatologia, l’evento, rientrante nel programma libero PL13 – PRP 20/25, prevederà fasi di orientamento e sensibilizzazione oltre che delle “letture ad alta voce” sul tema dell’allattamento materno condotte dai volontari delle associazioni “Nati per leggere” e “Flash book”.

A Canicattì, invece, giovedì 3 ottobre alle ore 10.00, presso la sala convegni del Centro culturale “San Domenico” in piazza Dante, si svolgerà un incontro con le future mamme dedicato alla promozione della pratica dell’allattamento al seno e del benessere mamma-bambino. Quest’ultima azione è organizzata dal Consultorio familiare di Canicattì e Castrofilippo e dall’Ufficio di educazione alla salute del Distretto Sanitario di Canicattì.