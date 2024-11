Settimana della Macchia Mediterranea a Licata: Plastic Free in prima linea per la tutela ambientale.

Lunedì 18 novembre, in occasione della Settimana della Macchia Mediterranea, la città di Licata celebra un importante evento dedicato alla protezione del nostro prezioso patrimonio naturalistico! Oltre alla cerimonia ufficiale presso il suggestivo Pozzo Gradiglia, dove saranno messi a dimora arbusti e alberi tipici della Macchia Mediterranea, avremo l’onore di assistere alla consegna della Menzione di Custode della Macchia Mediterranea a Tony Rocchetta , simbolo di impegno per il territorio, e al Comune di Licata.

Plastic Free Licata sarà presente per una giornata di sensibilizzazione e azione ambientale. Questa iniziativa ci ricorda l’importanza della lotta contro l’inquinamento da plastica, non solo per la salute del nostro pianeta, ma anche per la tutela della biodiversità mediterranea. Unisciti a noi per dire NO alla plastica e SÌ a un futuro più sostenibile!

Vieni a trovarci e partecipa anche tu alle attività Plastic Free: insieme possiamo fare la differenza per la nostra terra, proteggendo ciò che ci rende unici!