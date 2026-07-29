E’ già attivo da questo mese il servizio di vigilanza antincendio del Gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento lungo alcune strade provinciali e statali limitrofe ad aree boscate. Il servizio sarà svolto tramite postazioni dinamiche con squadre composte da due dipendenti dell’Ufficio di Protezione Civile e due volontari delle associazioni di protezione civile SER LANCE CB Porto Empedocle, E.R.A. Raffadali, E.R.A. S. Margherita Belice e Confraternita Misericordia Campobello di Licata che hanno dato la loro disponibilità. Una squadra formata da dipendenti abilitati all’antincendio boschivo sarà dotata anche di un modulo antincendio. Sempre nel contesto dell’attività di contrasto agli incendi, è stata confermata l’attivazione di una squadra di piloti UAS, abilitati per l’utilizzo di due droni, di cui uno con termocamera, per il monitoraggio in tempo reale delle aree verdi e la prevenzione del rischio roghi. I droni saranno utilizzati anche per individuare eventuali movimenti sospetti di piromani e di abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali.

Il servizio si concluderà il prossimo 31 ottobre e sarà svolto, nelle giornate a maggiore rischio incendio, con dichiarazione del livello di allerta “ALTO” (da parte del Centro Funzionale della Regione Siciliana) dalle ore 12,00 alle ore 20,00. Le postazioni dinamiche di vigilanza si trovano sulle seguenti strade provinciali:

– SP n. 20 – SPC n.29 e SPC n.30 nel comune di Casteltermini;

– SP n. 28, SP n. 29 A e SP n.30 nei comuni di Cattolica Eraclea e Montallegro;

– SP n.63 A – SP n.05 B – SPC n.67 e SPC n.68 nei comuni di Palma di Montechiaro e di Licata;

– SP n.69 – SP n.70 – SP n.44A e SP n. 43 nei comuni di Sambuca e S. Margherita Belice;

– SP n.34 – SP n.35A – SP n.36 – SP n.47- SP n.48 – SP n.86 e SS 115 nei comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera e Villafranca Sicula;

– SP.n.75 e SP n. 87 nei comuni di Siculiana e di Montallegro;

– SP.n.47 – SP n.36 e SP n.37, comuni di Sciacca, Caltabellotta e Villafranca Sicula.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha comunicato l’avvio del servizio a Prefettura di Agrigento, Comando dei Vigili del Fuoco, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Comandi delle varie