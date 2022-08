Pubblicità

L’assemblea dei soci della Palma Ambiente approva il bilancio 2021 chiudendo con un utile di 400 euro, a dimostrazione di quanto il servizio in house sia la migliore soluzione per una gestione dei rifiuti più economica ed efficiente. Con l’approvazione del bilancio la Società può far partire finalmente la gara d’acquisto dei mezzi e delle attrezzature, in quanto per accedere al leasing era necessario che si fossero approvati almeno tre esercizi di bilancio.

La raccolta dei rifiuti differenziati avverrà attraverso le isole ecologiche, dove i cittadini potranno conferire i rifiuti attraverso una card o una App. Ai cittadini verrà riconosciuto un premio, attraverso dei buoni spesa da spendere all’interno del territorio comunale.

“I cassonetti – dice il primo cittadino Stefano Castellino – sono automatici e il sistema di raccolta verrà effettuato da un solo e singolo dipendente consentendo anche un risparmio in termini di manodopera che potrà essere impiegata in altri servizi. Questo nuovo sistema, inoltre, prevede l’automatizzazione anche della pulizia degli stessi strumenti utilizzati per la raccolta.

Ringrazio gli uffici amministrativi della Società, il Direttore Tecnico, Francesco Lazzaro, il Cda, il Presidente Giuseppe Spina, il vicepresidente Gabriella D Orsi e il Consigliere Dario Burgio.

Auspichiamo e siamo certi del successo dell’iniziativa che renderà orgogliosa ancora una volta la Città Palma di Montechiaro e l’Amministrazione Castellino”.

“Abbiamo intrapreso questo cammino ereditando un servizio che veniva fuori da criticità immani. Da quel servizio si è costruito, pian piano, quelli che sono gli elementi per una società moderna in ambito di raccolta dei rifiuti – ha spiegato Giuseppe Spina – . Il servizio non ha mai subito nessuna interruzione o criticità nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e ai costi a livello regionale.

Il merito va a tutti coloro i quali si sono adoperati per assicurarlo, il lavoro svolto da parte di tutti è stato encomiabile, dai colleghi del consiglio di amministrazione agli uffici amministrativi, a tutti gli operai del cantiere che si è fatto trovare sempre pronto senza lesinare sforzi.

La tecnologia che verrà utilizzata in questo nuovo sistema rappresenterà un momento di svolta per la raccolta dei rifiuti e siamo sicuri che possa fungere da esempio anche ai comuni vicinori per garantire una gestione migliore e strutturata a livello territoriale”.