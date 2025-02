A breve ripartirà presso le Scuole dell’Infanzia comunali il Servizio di Refezione Scolastica.

A comunicarlo il Sindaco Avv. Angelo Balsamo e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott.ssa Stefania Rolla.

“L’avvio di tale servizio, fermo ormai da anni sul nostro territorio, permetterà ai bambini di poter consumare un piatto sano ed equilibrato, e di estendere le ore scolastiche a tempo pieno arricchendone l’offerta formativa ed educativa, con potenziali benefici per le famiglie e in particolare per l’occupazione femminile.

L’ultima volta che sul nostro territorio è stato erogato il Servizio di refezione scolastica risale all’anno scolastico 2018/2019, rappresenta per la nostra Comunità e per tutta l’Amministrazione Balsamo un traguardo importante e significativo.

Da mercoledì 19 febbraio tutte le informazioni inerenti alle modalità di avvio del servizio, saranno comunicate dalle scuole di riferimento.

Ci scusiamo per il ritardo, ma siamo contenti di aver mantenuto l’impegno che avevamo preso con le famiglie e le scuole, è nostro dovere poter garantire al meglio i servizi essenziali”.