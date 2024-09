Pubblicità

L’amministrazione comunale del Sindaco Angelo Balsamo con assessore alla pubblica istruzione Stefania Rolla, ha a cuore la tutela dei diritti dei bambini diversamente abili, essendo per tutta l’amministrazione una priorità assoluta, ritenendo importante garantire ogni tipo di sostegno necessario per agevolare l’effettività dell’istruzione e l’integrazione scolastica.

Nel rispetto del le LL.RR. 18/04/1981 N. 68 e 28/03/1986 n. 16 sia la Legge 05/02/1992 n. 104 e il D.P.R 616/77, al fine di promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale, Comunica che i primi di Ottobre si avvierà il servizio INTEGRATIVO IGIENICO-PERSONALE, che andrà a coadiuvarsi con il personale ATA di competenza degli istituti scolastici.

Tale servizio integrativo specializzato verrà inserito soprattutto per alunni non in possesso del controllo degli sfinteri e/o non in grado di deambulare autonomamente, l’operatore presente si farà comunque garante anche del fabbisogno di tutti gli altri bambini che ne possano avere bisogno.