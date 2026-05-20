Già da domani sarà attivata l’apertura straordinaria dello sportello AICA di Licata, in viale 24 Maggio al civico 2che passerà da 2 a 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12.

“L’apertura straordinaria degli sportelli – si legge in una nota dell’azienda – permetterà agli utenti di presentare richieste di nuovo allaccio, ricevere assistenza diretta sulla documentazione necessaria, regolarizzare eventuali posizioni non conformi. Entrare nel sistema regolare del servizio idrico significa poter contare su acqua potabile certificata, tutelare la salute pubblica, contribuire a un sistema più equo in cui tutti pagano e tutti beneficiano e ridurre progressivamente i costi complessivi del servizio grazie ad una gestione più efficiente e sostenibile”.