L’Amministrazione tutta guidata dal Sindaco Avv. Angelo Balsamo comunica l’avvio del servizio Asacom.

“Riconosciamo e sappiamo quanto sia fondamentale la figura dell’operatore ASACOM, figura chiave nel sistema educativo, con il compito di supportare gli studenti con disabilità garantendo loro il diritto allo studio e all’inclusione sociale – si legge in una nota – L’amministrazione si è sin da subito mostrata sensibile alla tematica, nonostante le svariate difficoltà, essendo un Comune in dissesto, rimane invariato il senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini, ancor più se si tratta di servizi essenziali per i nostri bambini, come il Servizio ASACOM, lo dimostra il fatto di non aver mai effettuato tagli in tal senso. Il servizio sarà attivo all’interno dei nostri Istituti Scolastici dal 15 Settembre.

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti gli operatori, al corpo docenti e a tutti i nostri studenti un Buon inizio anno scolastico”.