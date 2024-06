Pubblicità

Fondi servizio Asacom, un documento dei consiglieri del gruppo Restart-M5S.

Nei primi giorni di giugno, siamo stati allertati da diverse famiglie che usufruiscono dei servizi di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale in favore dei propri figli in situazione di difficoltà fisiche o sensoriali.

Tale servizio, che risulta indispensabile per garantire un sostegno individualizzato ai ragazzi con difficoltà sensoriali, psico-fisiche o con disturbo dello spettro autistico nelle fasidell’apprendimento e nell’interazione con l’ambiente che licirconda, rischiava di essere sospeso per carenza di fondi, dal momento che molte delle cooperative, impegnate ad erogare tale servizio, non avevano ricevuto i pagamenti per le prestazioni rese.

In particolare, al momento della presentazione della nostrainterrogazione, risultavano non svincolate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Istituzionali – ingenti somme (ed in particolare € 242.000,00 circa per l’anno 2022, € 286.000,00 circa per l’anno 2023, ed infine € 330.000,00 circa per l’anno 2024) destinate a coprire parte dei predetti costi.

​Motivo per il quale, abbiamo sollecitato l’onorevole Cambiano al fine di verificare quali fossero le motivazioni del mancato accreditamento da parte del Ministero dell’Interno delle predette somme.

Adesso, grazie alle intense interlocuzioni avute con il competente Dipartimento Ministeriale, che hanno permesso di superare le ragioni procedurali legate al dissesto finanziario del Comune di Licata che ne ritardavano l’erogazione, apprendiamo con soddisfazione che sono stati finalmente accreditati in favore del Comune di Licata circa 3.000.000,00 di euro afferenti al Fondo di Solidarietà Comunale e destinati a coprire parte dei costi inerenti il servizio ASACOM.

Nessuno deve rimanere indietro e per quanto è nelle nostre possibilità, cercheremo sempre di impegnarci nell’interesse della nostra comunità.

Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Fabio Amato