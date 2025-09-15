Al via i servizi di inclusione in favore degli studenti disabili negli Istituti superiori di secondo grado.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico il Libero Consorzio Comunale, garantirà, come gli anni precedenti, i servizi di inclusione in favore degli studenti disabili delle scuole superiori di secondo grado.

Con Decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle politiche sociali n. 2628 del 10 settembre, infatti, sono state assegnate le risorse per l’avvio dei servizi di assistenza Asacom e per i servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi.

Le somme destinate dalla Regione Siciliana sono, purtroppo, insufficienti per coprire i servizi, ha dichiarato il Presidente; ciò nonostante, stiamo riuscendo, ad avviare i servizi in favore degli studenti disabili, già dai primi giorni di scuola.

La Dirigente del settore Servizi Sociali Maria Antonietta Testone, su mia direttiva, afferma Giuseppe Pendolino, ha assicurato il reperimento di ulteriori somme per colmare le insufficienti risorse regionali.

Il Settore della solidarietà sociale ha diramato, dunque, una lettera ufficiale ai Dirigenti delle scuole per comunicare l’avvio dei servizi con l’invito alle famiglie di alunni disabili di recarsi presso le sedi Urp disclocate nel territorio della Provincia e scegliere la cooperativa di riferimento.