L’assoluto ed insopportabile immobilismo amministrativo che ormai accompagna Licata verso un declino ormai difficilmente sovvertibile ha portato me, assieme ad un mio gruppo di collaboratori, a volere intraprendere delle iniziative private atte a dare una sterzata decisa al fine di rendere meno buie le prossime festività natalizie. Avendo preso atto che nessuna programmazione e’ al momento in itinere da parte della attuale amministrazione comunale, che sembra ormai latitare in un totale stato di oblio, con un paese costellato da uno stato di abbandono disarmante, colmo di immondizia e di tanti disservizi che colpiscono la quotidianità dei cittadini, ho deciso di intraprendere in prima persona delle iniziative che hanno lo scopo, in qualche modo, di salvare le prossime festività natalizie, ormai alle porte. È mio desiderio coinvolgere la classe imprenditoriale locale, con la quale sono in corso colloqui e scambi di idee e, fortunatamente, ho trovato il conforto e la partecipazione fattiva di alcuni imprenditori che hanno ancora a cuore le sorti di questo paese e che vogliono contribuire economicamente alle iniziative che stiamo vagliando per le festività di dicembre e di fine anno, attraverso l’allestimento di spettacoli dedicati ai più piccoli ma ovviamente tenendo in debita considerazione i ragazzi più grandi e gli adulti, regalando loro, se riusciremo nell’impresa di trovare i fondi necessari, anche una notte di Capodanno all’insegna del divertimento, della buona musica e del cabaret.

Cercheremo di allestire una sorta di mercatino natalizio nel cuore del paese e principalmente le attività saranno incentrate nella nostra piazza per eccellenza e cioè Piazza Sant’Angelo. Ma ci sarà modo e tempo per delineare un programma che è allo stato attuale in fase embrionale e che stiamo mettendo in piedi grazie alla collaborazione con la Golden Events di Francesco Bellia, che rappresenta una sicurezza nella capacità organizzativa di eventi di spessore e che è reduce dalla direzione artistica estiva del Teatro Costabianca di Realmonte nonché dall’ennesimo successo nella seconda edizione del Premio Internazionale Donnafugata tenutosi in ottobre nella vicina Palma di Montechiaro.

Sono certo, attraverso questa collaborazione con un esperto riconosciuto del settore, di poter raggiungere un obiettivo comune e cioè quello di ravvivare un paese che è spento e che necessita di tornare a sorridere e vogliamo farlo già a partire dal prossimo mese di dicembre.

Non è adesso il momento di fare alcuna polemica con l’attuale governo amministrativo locale, ne’ tantomeno farne una questione politica, è solo il momento di rimboccarci le maniche e da cittadino libero e voglioso di iniziative desidero dare, in sinergia con altri imprenditori, una ventata di positività alla nostra cittadina. Altresì, ove il Comune trovasse le risorse per poter contribuire fattivamente all’allestimento di iniziative per il prossimo Natale, sono disponibile ad un sereno confronto ed a stringere una sinergia anche con l’amministrazione comunale, il quale aiuto potrebbe ritornare prezioso per allargare il raggio di azione, a dimostrazione del fatto che non è la politica che mi interessa mettere in primo piano, bensì il bene comune di una cittadina che, con l’aiuto di tutti, imprenditori, aziende, commercianti e, si spera, forze politiche, possa vivere un Natale sereno regalando alla popolazione momenti di spensieratezza ed aggregazione.

SERGIO VINCENTI