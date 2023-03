Pubblicità

Il Sindaco Pino Galanti e due funzionari dell’Ufficio Tecnico comunale sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il Palazzo di Giustizia agrigentino ha infatti ipotizzato reati di natura ambientale. Alla base dell’indagine sul Sindaco e i due funzionari dell’Ufficio tecnico, ci sono i sequestri dell’isola ecologica di via Giarretta e delle discariche di Pisciotto e Piano Bugiades operate da Polizia, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Arpa nei giorni scorsi. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, “sul primo cittadino e sui vertici del settore comunale competente ricade la responsabilità del deposito incontrollato di rifiuti in aree cittadine non autorizzate”.