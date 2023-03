Pubblicità

Dopo il blitz di ieri, è stata sequestrata l’isola ecologica di via Giarretta. I Militari intervenuti – Polizia, Guardia Costiera e Guardia di Finanza – insieme a personale dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale (Arpa), hanno apposto i sigilli all’area ubicata di fronte l’ex sezione del Tribunale. Da questa mattina, diverse sono state le lamentele dell’utenza con il personale in servizio che ha anche rischiato di essere aggredito poichè la gente avrebbe voluto continuare a depositare la spazzatura nell’isola.