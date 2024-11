I Carabinieri della Stazione di Naro, in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 38enne residente a Favara, per detenzione illegale di arma clandestina.

L’intervento è scaturito a seguito di una perquisizione accurata condotta presso un casolare nella disponibilità dell’uomo, situato nella località Micciché di Naro. Durante l’ispezione dei locali, i militari hanno scoperto, nascosto all’interno di una botte, un fucile da caccia semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, insieme a 44 cartucce di vario calibro.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti. L’attività investigativa prosegue per stabilire la provenienza dell’arma e valutare eventuali ulteriori implicazioni penali