“Siamo senz’acqua da oltre 15 giorni ma veniamo rimbalzati telefonicamente ad ogni nostra richiesta di informazioni”. La protesta è dei residenti dell’agglomerato di Montecatini e di via Salso. “Siamo costretti a commissionare autobotti private per approvvigionarci, ma così non possiamo continuare. Il Comune intervenga”. Il disservizio sarebbe causato da un intervento in corso di esecuzione in via Umberto secondo.