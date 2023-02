Pubblicità

Nell’aula Magna della scuola Guglielmo Marconi si è svolta la conferenza SENSO CIVICO E RISPETTO: “SEMI” PER UNA RINNOVATA LEGALITA’

“Sono intervenuti tutti coloro che sono elencati nella stessa e, alla fine, è stato dato spazio ad una serie di domande da parte degli studenti, a cui abbiamo risposto tutti noi partecipanti. In premessa è stato riprodotto un video intervento del prof. Pira, che non ha potuto partecipare fisicamente – ci fa sapere Paolo La Quatra – Ho avuto modo di apprezzare che la curva dell’attenzione è sempre rimasta altissima e che i ragazzi hanno ascoltato con vivo interesse tutti gli interventi, in particolare, quelli del capitano Augusto Petrocchi, che ha dato particolare risalto all’emulazione, come elemento propulsivo.

Questi i punti salienti dell’intervento introduttivo.

IL TEMA DI OGGI: “SENSO CIVICO E RISPETTO – SEMI PER UNA RINNOVATA LEGALITÀ”, È DI GRANDE IMPORTANZA PER NOI TUTTI, POICHÉ LA LEGALITÀ RAPPRESENTA UN PILASTRO FONDAMENTALE DELLA NOSTRA SOCIETÀ E, PER GARANTIRLA, È NECESSARIO CHE COMPRENDIATE APPIENO L’IMPORTANZA DEL SENSO CIVICO E DEL RISPETTO, ELEMENTI STRETTAMENTE CONNESSI AL RAGGIUNGIMENTO DELLA LEGALITÀ.

NOI CARABINIERI IN CONGEDO DELLA SEZIONE DI LICATA DI CUI MI PREGIO DI ESSERE IL PRESIDENTE, COME ANCHE GLI INSIGNITI AL MERITO DELLA REPUBBLICA (ha partecipato il presidente regionale Franco Messina, io ho rappresentanto la sezione provinciale di Agrigento di cui sono il vice presidente, CI DEFINIAMO “PORTATORI SANI” DI SENSO CIVICO E DI RISPETTO E CI PROPONIAMO, PERTANTO, DI DIFFONDERE TALI VALORI, PRINCIPALMENTE TRA GLI STUDENTI, AL FINE DI PROMUOVERE UN RINNOVATO SENSO DI LEGALITÀ, CHE NEGLI ANNI (IN PARTICOLAR MODO NELLA NOSTRA AMATA CITTÀ), SI È NOTEVOLMENTE AFFIEVOLITO.

QUESTI PREZIOSI VALORI, CHE NEL TITOLO SONO DEFINITI “SEMI”, SE BEN COLTIVATI, OSTACOLERANNO FORTEMENTE IL SOTTERFUGIO, LA FURBIZIA, LA PREVARICAZIONE, LA DISONESTÀ, LASCIANDO POSTO A TUTTO CIÒ CHE ALIMENTA LO SPIRITO DI LEGALITÀ.

NEL NOSTRO CONTESTO SOCIALE, PURTROPPO ANCORA FORTEMENTE INQUINATO DA DIFFUSI ATTEGGIAMENTI DI MAFIOSITÀ, SI TENDE A CONFERIRE, PER ESEMPIO, UNA CONNOTAZIONE POSITIVA ALLA DEFINIZIONE “UOMO DI RISPETTO”, SENZA CONSIDERARE, INVECE, CHE IL COSIDDETTO

“UOMO DI RISPETTO”, IN REALTÀ, È SPESSO UN MASCALZONE CHE INTIMIDISCE LE PERSONE E CHE, CON VELATE MINACCE O ANCHE ESERCITANDO VIOLENZA, OTTIENE O ESTORCE UNA FORMA DI RISPETTO CHE ALIMENTA SOLTANTO I SUOI INTERESSI PERSONALI, QUASI SEMPRE FINALIZZATI AL MALAFFARE.

NOI PENSIAMO, DUNQUE, CHE L’OBIETTIVO DI OGNI GIOVANE, IL VOSTRO OBIETTIVO, DEBBA ESSERE QUELLO DI POTER RAGGIUNGERE LE PROPRIE METE SENZA SCORCIATOIE, SERVENDOSI SOLTANTO DELLE PROPRIE ABILITÀ, COLTIVANDOLE E RAFFORZANDOLE, RIFUGGENDO DA FACILI FAVORI CHE, SPESSO, SI RIVELANO ESSERE PERICOLOSE TRAPPOLE, DA RICAMBIARE CON AZIONI ILLEGITTIME, IMMORALI O, PERFINO, ILLEGALI.

IL NOSTRO IMPEGNO E LA NOSTRA PRESENZA QUI VOGLIONO ESSERE UN INVITO A DIVENTARE DEI CITTADINI RISPETTOSI, CON UNO SPICCATO SENSO CIVICO, TRASPARENTI, ONESTI E MAI OMERTOSI.

LA VOSTRA VITA SARÀ SENZ’ALTRO PIÙ SERENA E PIENA DI AUTENTICHE SODDISFAZIONI.