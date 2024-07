Pubblicità

Collaborazione riuscita tra PLASTICFREE e AC SGM TOMASI nella spiaggia di Marianello.

Doppio appuntamento: sensibilizzazione e pulizia ambientale.

Continua anche in estate il progetto “Sensibilizziamo per prevenire” ideato dall’associazione Plastic Free Onlus (dopo vari appuntamenti nelle scuole medie, durante l’anno scolastico appena trascorso).

La referente locale Giuseppina Alabiso, coadiuvata da un gruppo di volontarie, ha organizzato giovedi 4 luglio nella spiaggia di Marianello un incontro formativo per bambini e ragazzi dell’ “ACr Beach”, guidati da animatori ed educatori dell’Azione Cattolica della Chiesa di S.G.M. Tomasi.

Quanto e’ pericoloso l’inquinamento da plastica? Quali le sue conseguenze su ambiente, animali e uomo? Quali scelte sostenibili possiamo attuare? Questi i temi trattati coi ragazzi durante la sensibilizzazione, supportata da esempi concreti. Alcuni “reperti” raccolti in questi mesi dai volontari, rifiuti più diffusi o particolari che si possono scovare tra la sabbia, estratti da un secchiello, hanno suscitato la curiosità e motivato il dialogo con i presenti.

La seconda parte della mattinata e’ continuata con una pulizia ambientale di un tratto della spiaggia. “Tra i bambini e ragazzi si e’ scatenata una vera e propria gara – commenta soddisfatta la referente Giuseppina Alabiso – a raccogliere e trovare quanti più mozziconi, tappi e pezzetti di plastica, visibili o sotterrati, con l’aiuto di pinze e retini!”

Inaspettato il “bottino” finale, di circa di 70 kg, complici anche le incursioni nei cespugli retrostanti.

“Non c’è miglior modo di educare che facendo – dichiara l’educatrice Sara Ripellino – e i più piccoli hanno bisogno di buoni esempi e buone pratiche da seguire per rendere il mondo un posto migliore!

La presidente dell’Azione Cattolica, Maria Concetta Callea, ha ringraziato a conclusione della mattinata le volontarie PlasticFree intervenute per aver donato un pezzettino del loro tempo coi loro ragazzi!