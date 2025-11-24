Organizzato dal Comune di Licata, dall’Assessorato alla pubblica istruzione, giovedì 27 novembre 2025 alle 15,30 presso l’Auditorium dell’istituto Comprensivo Marconi, il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, terrà un seminario di formazione per i docenti degli Istituti scolastici della città. È necessaria l’iscrizione attraverso gli istituti di appartenenza. A tutti i docenti partecipanti sarà rilasciato un attestato. Porteranno gli indirizzi di saluto il sindaco, avvocato Angelo Balsamo, l’assessore alla PI dottoressa, Stefania Rolla e i Dirigenti degli Istituti Scolastici. Il professor Pira relazionerà su Educazione, Scuola e Famiglia nell’era tecnologica argomento affrontato nel suo ultimo libro- ricerca “La Buona EduComunicazione” per i tipi della FrancoAngeli.

“Nel tempo – spiega il professor Pira- lo sviluppo di tecnologie mediali ha dato vita a strumenti e applicativi destinati soprattutto ai bambini e ai ragazzi, videogiochi, telefonia mobile, computer ecc., hanno modificato non semplicemente il modo di comunicare ma hanno trasformato profondamente le dimensioni del gioco, dell’apprendimento, della socializzazione. Racconterò ai docenti presenti il mio percorso di ricerca incentrato sulle interazioni tra ragazzi, adolescenti e le nuove tecnologie in relazione allo sviluppo dei nuovi media e delle piattaforme tecnologiche. La tecnologia non è più un semplice strumento, ma un ambiente relazionale. Ringrazio il Sindaco Balsamo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rolla per questa opportunità di incontrare la comunità educante licatese per uno scambio di esperienze”.