Il Lions Club di Licata, presieduto dalla Dssa Lavinia Cacciatore, ha preso parte al prestigioso Seminario Interuniversitario Italia-Spagna, un evento di altissimo livello che ha visto la partecipazione di eminenti nomi del panorama podologico italiano e podiatrico spagnolo, nella rinomata cornice dell’istituto IRCCS GALEAZZI Sant’Ambrogio di Milano. La Dssa Cacciatore ha presieduto il convegno non solo come presidente del Lions Club Licata, ma anche come referente nazionale della Podologia italiana nel gruppo di lavoro Malattie Rare in seno alla Federazione TSRM-PSTRP. Ha inoltre ricoperto il ruolo di moderatrice della prima sessione e di relatrice nella seconda sessione, portando una relazione su uno studio sperimentale riguardante le lesioni del piede sclerodermico.

Durante la cerimonia di apertura, sia il presidente del Lions Club Licata che quello del Lions Club Vimercate sono stati chiamati a porgere un indirizzo di saluto, esprimendo il loro profondo piacere nel rappresentare queste realtà e nel sostenere i malati rari, spesso dimenticati. I presidenti hanno ribadito l’importanza delle iniziative che promuovono la formazione dei professionisti e l’assistenza ai pazienti affetti da malattie rare, evidenziando il bisogno di creare reti di supporto adeguate e solidali. Da sempre, i Lions si impegnano in prima linea per sostenere le persone fragili e le malattie rare, come parte integrante della loro missione globale.

La collaborazione tra i due club ha rafforzato ulteriormente il sostegno a questa iniziativa, che rappresenta un vero e proprio cammino di sensibilizzazione. Partito da Milano, il percorso si concluderà a Licata il 26 ottobre con un importante convegno dedicato alla sclerosi sistemica, confermando l’impegno comune per aumentare la consapevolezza e la solidarietà. L’obiettivo è promuovere ulteriori iniziative e garantire un’assistenza concreta e continuativa ai malati rari, facendo sì che questi temi trovino sempre maggiore spazio nel dibattito pubblico e sanitario.