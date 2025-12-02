Il Comune di Licata ha reso nota la graduatoria di merito dopo l’espletamento delle due prove relative alla selezione pubblica di 12 istruttori di vigilanza (vigili urbani) da assumere a tempo determinato. Le due prove (una scritta ed una orale) sono state espletate lo scorso 22 Novembre (scritto, alla Marconi) e il 26 Novembre (orale, al Carmine).

Al termine delle due prove, è emersa questa graduatoria di merito:

1° CALLEA CLAUDIA

2° RUSSOTTO ALESSANDRA

3° IACONA FRANCESCO

4° PLATAMONE ONOFRIO

5° MORELLO ONOFRIO

6° VINCIGUERRA MICHELANGELO

7° IANNELLO ANTONY

8° SCARITO CATERINA

9° CAPPELLO DANIELE

10° RUVIO VINCENZO

11° GIBALDI MIRIAM

12° TAIBI TIZIANA

Il punteggio massimo centrato dai candidati è stato 91, quello più basso per risultare idoneo è stato invece 64.

Grazie a questa selezione, Palazzo di Città avrà la possibilità di inserire risorse fresche (seppur a tempo determinato) per rimpolpare l’organico degli agenti di Polizia Municipale da poter impiegare nell’espletamento di vari servizi.