Il Comune di Licata ha reso nota la graduatoria di merito dopo l’espletamento delle due prove relative alla selezione pubblica di 12 istruttori di vigilanza (vigili urbani) da assumere a tempo determinato. Le due prove (una scritta ed una orale) sono state espletate lo scorso 22 Novembre (scritto, alla Marconi) e il 26 Novembre (orale, al Carmine).
Al termine delle due prove, è emersa questa graduatoria di merito:
1° CALLEA CLAUDIA
2° RUSSOTTO ALESSANDRA
3° IACONA FRANCESCO
4° PLATAMONE ONOFRIO
5° MORELLO ONOFRIO
6° VINCIGUERRA MICHELANGELO
7° IANNELLO ANTONY
8° SCARITO CATERINA
9° CAPPELLO DANIELE
10° RUVIO VINCENZO
11° GIBALDI MIRIAM
12° TAIBI TIZIANA
Il punteggio massimo centrato dai candidati è stato 91, quello più basso per risultare idoneo è stato invece 64.
Grazie a questa selezione, Palazzo di Città avrà la possibilità di inserire risorse fresche (seppur a tempo determinato) per rimpolpare l’organico degli agenti di Polizia Municipale da poter impiegare nell’espletamento di vari servizi.