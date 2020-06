L’Arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, ha comunicato che il 1° ottobre, ordinerà presbiteri i diaconi Carmelo Davide Burgio, della Comunità ecclesiale di Porto Empedocle, Alessio Caruana e Dario Fasone, della Comunità ecclesiale di Agrigento, Salvatore Piazza di Menfi, Calogero Putrone e Matteo Mantisi della Comunità ecclesiale di Realmonte. “Con gli altri Animatori – dice il rettore del Seminario don Baldo Reina – abbiamo accolto con gioia la data dell’ordinazione sacerdotale di 6 giovani diaconi. Nel cuore di questa pandemia questa bella notizia ci sembra una carezza di Dio, un motivo in più per alimentare la speranza e per riprendere il cammino con la forza necessaria. È in festa il Seminario, le famiglie dei candidati e le comunità di appartenenza. È in festa – conclude – la chiesa agrigentina che può contare su 6 nuovi servi pronti a far arrivare a tutti la misericordia di Dio”.