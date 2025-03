Si è svolta ieri l’inaugurazione della Segreteria Politica dell’Onorevole Angelo Cambiano, nuova sede situata in via Empedocle n. 73, ad Agrigento. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, tra cui il Coordinatore Regionale On.le Nuccio Di Paola, il Capogruppo Ars On.le Antonio De Luca, l’On.le Carlo Gilistro, l’On.le Ida Carmina, e i Senatori della Repubblica Ketty Damante e Pietro Lorefice.

Durante l’inaugurazione, l’Onorevole Cambiano ha sottolineato come la nuova segreteria politica voglia rappresentare un punto di riferimento per la città di Agrigento e l’intero territorio provinciale. L’obiettivo è quello di promuovere un continuo e concreto confronto sui temi che riguardano il benessere e lo sviluppo del nostro territorio, mettendo in campo soluzioni efficaci e in linea con le esigenze dei cittadini.

“Il nostro intento è quello di essere vicini alla gente, ascoltare le loro istanze e dare risposte concrete alle problematiche quotidiane che affrontano. La Segreteria Politica diventa così un luogo di ascolto e di dialogo per chiunque voglia contribuire al miglioramento della nostra comunità,” ha dichiarato l’Onorevole Cambiano.