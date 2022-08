Pubblicità

Continuano a fioccare le segnalazioni per una scarsa o del tutto assente ricezioni di canali televisivi. Dopo quella di ieri ad opera di un nostro lettore, oggi raccogliamo quella dell’ingegnere Vincenzo Todaro.

“Voglio associarmi alla denuncia fatta da altro lettore circa la assoluta mancanza di ricezione dei segnali televisivi RAI e mediante – ci scrive Todaro – Sono in zona oltreponte e da circa 5 mesi non riusciamo a vedere decentemente nessun canale o disturbatissimo o assente. Tutti i miei vicini e conoscenti hanno lo stesso problema. La rai di Agrigento asserisce di non essere informata? Cosa dobbiamo fare? Comprendo che ci siano problemi più grossi ma noi anziani l’unico modo per distrarci è la TV”.