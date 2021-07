Pubblicità

Il Consiglio comunale si riunirà in seduta urgente questo pomeriggio per discutere di due delibere appena esitate in Giunta e la cui trattazione non può essere rimandata. L’Ufficio di Presidenza ha convocato per le 18 la seduta con all’ordine del giorno:

Fondo Perequativo degli Enti Locali

Conferma delle tariffe Tari anno 2020 per l’anno 2021.