“Ho sentito l’appello lanciato dal Tribunale per I diritti del malato in merito alla mancata restituzione di una sedia a rotelle in uso al presidio. Voglio lanciare questa proposta: qualora non dovesse essere riportata indietro in pochi giorni, mi faccio promotore di una raccolta fondi per comprarne una nuova e regalarla al Tribunale per I diritti del malato e quindi all’utilizzo collettivo”. A farlo sapere è l’operatore sanitario Salvatore Nicolosi.