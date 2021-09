Pubblicità

Il Licata avrà preso una nuova sede sociale in pieno centro. A renderlo noto via social è la stessa società con un post di ringraziamento nei confronti della famiglia Gulizzi-Gallì.

“Il presidente Nico Le Mura a nome di tutta la società Licata calcio, ringrazia la sig. Colly Gallì e il marito dottor Giacomo Gulizzi, per aver concesso, in comodato d’uso gratuito, i locali di loro proprietà, siti nel centro storico all’angolo di piazza Elena, nei quali a giorni sarà inaugurata la casa del Licata calcio.

Venuti a conoscenza delle difficoltà del Licata calcio, nel trovare una sede adeguata che potesse accogliere la società della prima squadra del paese, nelle more che le strutture tecniche dello stadio saranno (si spera) di nuovo in condizione di farlo, si sono resi disponibili a concederli gratuitamente al Licata calcio. Sono gesti così generosi, come quello dei coniugi Gallì-Gulizzi, che in un momento così difficile sotto l’aspetto economico ci danno il coraggio di credere nella città, nella sua tifoseria e in tutti coloro che amano questa squadra.

Il progetto Licata calcio ha bisogno di tutti”.