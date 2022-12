Pubblicità

Licata, Sebastiano Costanza nominato commissario cittadino della DC.

Si espande nell’intera provincia la presenza della Democrazia Cristiana con il lavoro di Toto Cuffaro e del deputato all’Ars Carmelo Pace.

A Licata è stata conferita stamane la nomina da parte del Commissario Regionale della Democrazia Cristiana Totó Cuffaro a Sebastiano Costanza nelle qualità di coordinatore cittadino della Città di Licata.

“Il nostro partito, per potere prosperare anche nel territorio licatese, ha necessità di uomini come Costanza che possano rappresentare i valori cui ci ispiriamo. Licata, città che vive ancor oggi troppi disservizi ed il cui popolo ha necessità di immediate risposte e di concretezza politica. Certi delle indubbie capacità morali, politiche e di coesione che contraddistinguono il nuovo dirigente Sebastiano Costanza, i migliori auguri per un prospero e fattivo lavoro sul territorio” si legge nella nota congiunta dei due esponenti politici.