È stato pubblicato dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria della Regione Siciliana un importante Avviso rivolto agli enti locali e alle istituzioni scolastiche statali del territorio, finalizzato al potenziamento e alla riqualificazione degli ambienti scolastici e formativi.

“Troppe scuole, soprattutto nella provincia di Agrigento, soffrono la carenza di spazi adeguati e risorse per l’ammodernamento. Questo Avviso rappresenta un’occasione concreta che non può essere ignorata. Invito con fermezza tutti i dirigenti scolastici e gli amministratori locali, affinché colgano questa opportunità.”

dichiara l’On. Angelo Cambiano.

La misura, finanziata con risorse del PR FESR Sicilia 2021-2027 – Priorità 5, Obiettivo RSO4.2 – prevede una dotazione complessiva di 15 milioni di euro, destinati a edifici scolastici statali di primo e secondo grado. I fondi potranno essere utilizzati per cinque tipologie di intervento:

• € 8.000.000 per palestre e spazi sportivi esterni;

• € 2.000.000 per auditorium e ambienti culturali;

• € 1.000.000 per biblioteche, laboratori non di indirizzo e spazi comuni:

• € 1.000.000 per laboratori professionalizzanti (istituti tecnici e professionali) o di indirizzo (licei);

• € 3.000.000 per mense scolastiche e spazi ricettivi.

Potranno partecipare all’Avviso:

• i Liberi Consorzi comunali;

• le Città Metropolitane;

• i Comuni siciliani;

• le istituzioni scolastiche statali (escluse scuole dell’infanzia e paritarie).

Ogni progetto dovrà avere un valore compreso tra € 200.000 e € 350.000 e dovrà essere completato entro 12 mesi dalla concessione.

Le domande devono essere inviate via PEC a:

[email protected]

“Le istituzioni scolastiche e i Comuni sono spesso lasciati soli di fronte a sfide complesse. Mi auguro che questo bando venga colto appieno per migliorare l’accessibilità e la qualità degli spazi scolastici. Investire nell’edilizia scolastica – conclude Cambiano- significa investire nel futuro dei nostri giovani e delle nostre comunità.”