“Ricomincia l’anno scolastico 2022-2023. Gioiosa accoglienza dei docenti dell’Istituto comprensivo Francesco Giorgio, che dopo la pausa estiva e sopravvissuti alla pandemia, iniziano il nuovo anno scolastico 2022 2023 trasmettendo grande entusiasmo agli alunni. Caloroso anche il saluto del nuovo dirigente scolastico che ha visitato le classi per dare il benvenuto ad alunni e docenti. Il tutto in un contesto logistico poco felice ! Tralasciando infatti i problemi strutturali dell‘edificio antico che li ospita, stamani studenti e genitori hanno dovuto sopportare ancora una volta l’indecenza delle strade sporche e maleodoranti proprio negli ingressi scolastici”. Ad evidenziarlo è Stefania Xerra ex assessore ai lavori pubblici del comune di Licata, portavoce del circolo Fratelli d’Italia, che con grande amarezza, “chiede all’amministrazione comunale di essere più solerte e vigile ai bisogni della città. La pulizia delle strade è un servizio pubblico essenziale a cui non si può derogare a maggior ragione in presenza di un evento quale è quello della riapertura delle scuole”.