Scuole, a Palma si chiude per 2 giorni per sanificazione dei locali. Ad Agrigento il sindaco Micciche’ sta invece valutando l’evoluzione della situazione.

“Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha deciso di chiudere tutti i plessi scolastici presenti sul territorio del Comune e di quelli dell’I.I.S. Odierna, nei giorni di domani 12 e sabato 13, per consentire la sanificazione degli stessi. Questa decisione è stata assunta dal primo cittadino dopo una comunicazione ad hoc dell’Asp di Agrigento acquisita al protocollo dell’ente di oggi, alle ore 17:04. Tutto ciò in attesa di nuovi aggiornamenti ufficiale da parte della stessa Azienda sanitaria”

Dichiarazione del sindaco Franco Miccichè:

Sentito il governo regionale e l’asp di competenza, è stato concordato di soprassedere al momento all’eventuale passaggio alla didattica a distanza per tutte le scuole di competenza comunale visto la bassa percentuale delle positività evidenziate in questi giorni. Verranno effettuati interventi di sanificazione presso gli istituti didattici di volta in volta su richiesta diretta dei dirigenti. Ricordo che alla luce del DPCM in vigore dal 6 marzo scorso, la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche, anche in sede comunale, è di competenza del presidente della Regione. Si rimane quindi in attesa di nuove comunicazioni da parte degli Organi sanitari competenti.