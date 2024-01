Pubblicità

Il Comune è a lavoro per riaprire le scuole cittadine nella giornata di lunedì. L’Ente sta operando per ottemperare alla prescrizione dell’Ufficio Igiene di “sottoporre ad accurato lavaggio le superfici stradali e gli spazi confinanti partendo dalle zone più vicine alla discarica e con sequenza concentrica nel resto del centro abitato”. L’orientamento attuale è quello di riaprire i plessi ma ovviamente si attende comunicazione ufficiale. Intanto però – come si evince dalla foto – le operazioni di pulizia sono in corso anche all’esterno delle scuole.