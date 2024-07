Pubblicità

Vito Terrana, da un mese esatto sindaco di Campobello di Licata, si sta confrontando con una gravissima situazione che riguarda le scuole: le recenti verifiche di vulnerabilità sismica hanno stabilito che i 6 plessi di Campobello di Licata non sono agibili, perciò sono stati chiusi. Così 800 alunni sono rimasti senza classi ed a settembre potrebbero essere costretti a fare lezione per strada.

Oggi Vito Terrana ha scritto al Presidente della Regione Renato Schifani, al Prefetto di Agrigento Filippo Romano, all’Assessore Regionale all’Istruzione Mimmo Turano, all’intera Deputazione Regionale Agrigentina, al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Pierro, chiedendo aiuto.

“A seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici della città, appaltate alla ditta DISMAT srl, di Canicattì (AG), è stata determinata l’inagibilità di tutti gli edifici – ha scritto il sindaco Terrana nella lettera alle Autorità -a causa delle riscontrate gravi carenze strutturali. Il Commissario protempore di conseguenza ha ordinato, con provvedimenti amministrativi a partire dal 27/05/2024, la chiusura immediata degli istituti scolastici in argomento. In particolare gli edifici coinvolti in totale sono 6; di questi solamente in 3 risulta possibile intervenire per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza atte a garantire la riapertura. Gli interventi urgenti, finalizzati a garantire l’apertura dell’anno scolastico entro settembre p.v., hanno un costo complessivo stimato di €.700.000,00”.

“Questa Amministrazione Comunale – aggiunge il sindaco di Campobello di Licata – non può fare fronte all’intera somma, ma si è già fatta carico di finanziare con il proprio bilancio un primo intervento manutentivo di €.70.000,00 per garantire l’accesso completo ad un istituto scolastico. Tenendo conto che questa Amm.ne Comunale si è insediata 12.06.2024 a seguito di nuove elezioni e da subito si è interessata della grave situazione, si chiede un intervento straordinario e/o di somma urgenza, al fine di finanziare gli interventi di adeguamento strutturale puntuale, pari a €.700.000,00 per garantire la dotazione necessaria di n.47 classi su tre edifici della scuola dell’obbligo”.