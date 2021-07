Pubblicità

Asili, elementari e medie (le scuole di pertinenza comunale) non ricevono fondi per il funzionamento dal 2018. L’allarme è lanciato dal preside e dal dirigente della Segreteria della Leopardi, Maurizio Buccoleri e Tullio Lanza. “Rischiamo di vederci sospendere a breve i servizi di telefonia – spiegano – in quel caso si paleserebbe l’interruzione del servizio visto che non si può prescindere da Internet. Abbiamo inviato ben 5 solleciti a mezzo Pec al Comune”. Come per magia, dopo l’intervista rilasciata alla web tv Licata 4you web Channel nella giornata di ieri, questa mattina il Comune ha versato l’annualità 2018. Restano in sospeso quelle 2019, 2020, 2021. Sapevamo già di essere alla frutta, ma i servizi minimi essenziali devono essere garantiti.