Scuole chiuse domani giovedi 9 febbraio a Licata. Il Sindaco Pino Galanti, sulla scia di quanto stabilito dai colleghi dei Comuni vicini, ha infatti firmato l’ordinanza di chiusura dei plessi di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Alla base del provvedimento, le avverse condizioni meteo in arrivo sulla Sicilia con la Protezione civile che ha diramato allerte tra il giallo e l’arancione per la fascia sud dell’isola.

Con la stessa ordinanza chiuse anche la villa comunale Regina Elena e il mercato settimanale.