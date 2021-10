Pubblicità

AVVISO IMPORTANTE diramato dalla Polizia Municipale.

“Il Sindaco che da questo pomeriggio sta presiedendo il COC per monitorare l’andamento delle condizioni meteo oggetto di allerta, considerato il perdurare delle criticità, rende noto di essersi determinato a firmare, per scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, un’ordinanza che prevede, per domani 25 ottobre, la chiusura di tutte le scuole di Licata”.