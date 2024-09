Pubblicità

Dal 9 al 13 Settembre 2024, la città di Licata e, più nello specifico, il Comune di Licata e l’Istituto comprensivo “F. Giorgio” hanno accolto l’artista Ligama per la realizzazione di una nuova opera murale all’interno del plesso scolastico “Bersagliere Vincenzo Greco”.

L’azione di riqualificazione artistica si inserisce tra le attività del progetto “Drop-in Giovani Emergenti”, promosso dalla Fondazione Comunitaria Agrigento e Trapani, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e co-finanziato dalla Fondazione Peppino Vismara.

Il progetto in questi ultimi tre anni ha lavorato per sostenere la transizione alla vita adulta degli adolescenti, aiutandoli e stimolandoli a costruire un proprio progetto di vita avvalendosi della collaborazione di famiglia e scuola, puntando a coinvolgere l’intera comunità.

Le attività sono state indirizzate agli adolescenti tra i 14 e i 17 anni residenti nei territori delle province di Lecco, Trapani e Agrigento.

Uno degli obiettivi del progetto è stato il potenziamento di spazi educativi aggregativi leggeri e polifunzionali. Quest’iniziativa, infatti, consolida la partnership già avviata dalla Fondazione Comunitaria con l’Azione Cattolica S.G.M. Tomasi di Licata con la quale sono state portate avanti attività a sostegno dei giovani del quartiere periferico Plaia della città di Licata.

In questi giorni in cui è stata realizzata l’opera, infatti, sono stati organizzati anche dei laboratori creativi con l’artista che hanno coinvolto i giovani del territorio con l’obiettivo di lavorare sulla bellezza come strumento educativo e di rigenerazione dei beni comuni.

L’opera, intitolata HORTUS, riporta l’immagine di un ragazzo che gioca con un pugno di terra, passandola da una mano all’altra in maniera quasi inconsapevole. A far da sfondo a quest’immagine un giardino pantesco che, con il suo caratteristico muretto di forma circolare, ripropone la metafora di una madre che tra le sue braccia protegge e nutre la vita.

“Il coinvolgimento attivo dei giovani del territorio testimonia il valore della cultura e della creatività come strumento educativo di crescita e rigenerazione” – ha dichiarato Pietro Basiricò, Presidente della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani.

“L’opera HORTUS, con la sua rappresentazione simbolica di cura e protezione, rispecchia perfettamente lo spirito del nostro progetto, che ha sostenuto i ragazzi nella delicata fase di transizione alla vita adulta, aiutandoli a guardare con fiducia al futuro.

Questo intervento artistico, inserito in un contesto scolastico, non solo abbellisce gli spazi comuni ma diventa un potente strumento educativo, capace di stimolare riflessioni profonde sulla bellezza e sull’importanza del prendersi cura dei beni comuni” conclude Pietro Basiricò.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica S.G.M. Tomasi, l’Istituto comprensivo “F. Giorgio” e con il patrocinio gratuito del Comune di Licata.