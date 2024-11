“Il tuo futuro inizia adesso… scegli bene, scegli IIS F. Re Capriata!”

Nostra Intervista al Prof. Luca Scozzari, Funzione Strumentale Orientamento dell’IIS “F. Re Capriata”.

Prof. Scozzari, Il motto dell’IIS “F. Re Capriata” quest’anno è “Il tuo futuro inizia adesso… scegli bene, scegli IIS ‘F. Re Capriata’.” Cosa significa per voi questo messaggio?

Buongiorno! Questo motto riassume perfettamente la nostra missione come istituto. Crediamo che ogni studente abbia un potenziale unico, e la scelta della scuola superiore rappresenta un momento fondamentale per iniziare a costruire il proprio futuro. Per questo motivo, vogliamo accompagnare i ragazzi e le famiglie in una decisione che non sia solo un obbligo, ma una scelta consapevole e motivata. IIS “F. Re Capriata” si impegna a valorizzare i talenti di ogni studente, preparandoli non solo per il mondo del lavoro, ma anche per il percorso personale di crescita e realizzazione.

In che modo l’IIS “F. Re Capriata” aiuta gli studenti a prepararsi per il loro futuro?

“Il nostro istituto offre un’ampia varietà di indirizzi e percorsi formativi, pensati per rispondere alle esigenze attuali del mercato del lavoro e della formazione universitaria. A ciò si aggiungono laboratori moderni, progetti extracurriculari e collaborazioni con aziende del territorio, che permettono agli studenti di confrontarsi con esperienze concrete e acquisire competenze reali. Crediamo che questa sia la chiave per prepararli al meglio alle sfide di domani. Inoltre, grazie a un corpo docente altamente qualificato, cerchiamo sempre di coltivare le passioni e le potenzialità individuali”.

Qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere ai ragazzi che stanno per scegliere il loro percorso scolastico?

“A tutti i ragazzi direi di scegliere con il cuore e con la mente. Il futuro inizia adesso, ed è importante prendere una decisione consapevole, che rispecchi non solo le proprie inclinazioni, ma anche la visione di ciò che vogliono costruire. Scegliere l’IIS “F. Re Capriata” significa affidarsi a una scuola che si prende cura della crescita personale e professionale dei suoi studenti, con attenzione e passione. Buona scelta a tutti”.

Ecco l’offerta formativa completa dell’IIS “Re Capriata”

✅TECNICO SETTORE ECONOMICO

1️⃣AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

⏹️Sistemi informativi aziendali – SIA

✅TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

1️⃣INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

2️⃣GRAFICA E COMUNICAZIONE

✅PROFESSIONALE

1️⃣SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA

⏹️Enogastronomia

⏹️Sala e Vendita

⏹️Accoglienza turistica

2️⃣ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ODONTOTECNICO