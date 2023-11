Pubblicità

Quella del 25 novembre è la terza edizione della competizione. Dal 2021, la competizione è aperta a tutti – studenti di qualunque ordine e grado, genitori, professori, e chiunque voglia cimentarsi – e si impegna nella promozione nelle scuole dei rompicapo meccanici come un prezioso, sano e divertente allenamento per la mente, con un pizzico di competitività.

“La nostra scuola – fanno sapere dal Re Capriata – è l’unica sede per la Sicilia.

Il Campionato Italiano dei Rompicapo Meccanici si contraddistinguono dalle competizioni attualmente esistenti principalmente per: ottimo allenamento per il ragionamento logico, non richiede alcuna preparazione specifica, suscitano curiosità e voglia dover risolvere a tutti i costi i puzzle.

I rompicapo sono costruiti a mano ed i partecipanti possono tenerli una volta finita la competizione, in modo da poterli collezionare, riprovare, condividere con amici”.