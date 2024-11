Incontro di Orientamento al Lavoro per gli Studenti dell’IIS Re Capriata.

Un’importante occasione di formazione e orientamento si è svolta ieri presso l’Auditorium dell’IIS Re Capriata, dove gli alunni delle classi quinte del Tecnico, settore Economico e Tecnologico, hanno partecipato a un incontro guidato dal professor Luca Scozzari, orientatore e referente per l’orientamento in uscita.

L’evento ha visto l’intervento del Direttore del Centro per l’Impiego (CPI) di Licata, Dott. Massimo Brucato, affiancato dalla Dott.ssa Grimaudo e dal Dott. Sanfilippo. I relatori hanno offerto ai ragazzi preziose informazioni per affrontare con consapevolezza il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

Durante la sessione sono stati approfonditi temi cruciali:

• Il servizio IDO (Incontro Domanda/Offerta di lavoro): come funziona e come utilizzarlo.

• Strategie di ricerca del lavoro: consigli su come individuare e candidarsi alle offerte.

• Redazione del curriculum vitae: tecniche per creare un CV efficace.

• Contratti di Tirocinio e Apprendistato: opportunità per acquisire esperienza professionale.

Inoltre, è stato dato spazio alle attuali richieste di personale provenienti dalle aziende locali, permettendo agli studenti di comprendere meglio le necessità del mercato del lavoro sul territorio.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo dagli studenti, si è rivelata un’occasione formativa di grande valore.

Il percorso di orientamento proseguirà venerdì 6 dicembre 2024 con gli alunni del settore Alberghiero.

Costruiamo insieme il futuro! Un sentito ringraziamento ai relatori e a tutti i partecipanti per l’attenzione dimostrata.